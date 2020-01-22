Мишустин поручил к 11 февраля подготовить поправки в бюджет по президентскому посланию

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минтруда до 11 февраля подготовить поправки в бюджет на 2020-2022 годы, чтобы там были предусмотрены расходы на меры социальной поддержки, объявленные в президентском послании Федеральному собранию.

В частности, Министерству труда предстоит заняться изменениями в бюджете Пенсионного фонда

Владимир Путин огласил послание 15 января. В нем он изложил меры по поддержке рождаемости и бедных семей, а также предложил поправки в Конституцию. В тот же день премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. На следующий день премьером был назначен бывший глава ФНС Михаил Мишустин. Он сформировал правительство 21 января. Пост министра финансов сохранил Антон Силуанов, министром труда стал Антон Котяков.

Силуанов на первом заседании нового правительства заявил, что его ведомство подготовит необходимые поправки в бюджет в течение месяца. Он напомнил, что Мишустин оценил дополнительные расходы на меры, изложенные в послании, в более 4 трлн рублей до 2024 года.