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Магасский суд закрыл 11 сайтов за продажу жевательного табака

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В Ингушетии Магасский районный суд по искам прокуратуры заблокировал 11 сайтов с предложением купить жевательный табак снюс, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.

Там напомнили, что ч.3 ст. 19 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и потребления табака", запрещает торговать табачной продукцией в торговых объектах, не предусмотренных для ее продажи, в том числе дистанционно.

"Размещение в свободном доступе информации о продаже снюса-жевательного табака влечет угрозу нарушения устоев нравственности и правопорядка, а также прав неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних", - говорится в пресс-релизе.

Ингушский парламент в марте 2020 года в первом чтении принял закон о запрете оборота бестабачной никотиносодержащей продукции.

Ингушетия Магасский суд

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