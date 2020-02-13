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Путин выступил против введения понятий "родитель №1"и "родитель №2" в России

Путин выступил против введения понятий "родитель №1"и "родитель №2" в России
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что пока он занимает должность президента, в России не будет узаконены однополые семьи, "будут мама и папа".

"Что касается "родителя №1 и родителя №2" - я уже как-то публично говорил, повторю еще раз, пока я президент у нас не будет родителей один и два - у нас будут папа и мама", - сказал Путин в четверг на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.

Депутат Госдумы Ольга Баталина на встрече отметила, что в рабочую группу поступила масса предложений о закреплении в Конституции понятия традиционной семьи. Она отметила, что еще 10 лет назад никто не мог представить, что на смену словам "мама и папа" могут прийти понятия "родитель №1 и родитель №2", а это "реальность в некоторых странах".

"Этим вызвано желание некоторых авторов, которые направляют нам свои поправки, в Конституции прописать, что семья - это союз мужчины и женщины", - сказала она. Путин в свою очередь отметил, что такая формулировка - дискуссионный вопрос.

"Семья, вы сказали, союз мужчины и женщины. А если это неполная семья? Что тогда? Давайте, нам надо уточнить некоторые вещи. Брак - это союз мужчины и женщины, с семьей немножко по-другому", - пояснил президент.

Он добавил, что идея сама по себе правильная и должна быть поддержана, "надо только подумать, в каких формулировках и где это сделать".

Ранее российский президент уже высказывался по проблеме однополых семей. В ноябре 2019 года во время Совета по межнациональным отношениями Путин выразил надежду, что в РФ слова "папа" и "мама" никогда не заменят терминами "родитель №1" и "родитель №2", как это уже делается в некоторых странах.

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