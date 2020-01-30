В Конституцию предложили внести положение о семье как союзе мужчины и женщины

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Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о поправках в Конституцию, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас поддержал предложение внести в Основной закон пункт о защите традиционных семейных ценностей и закрепить понятие семьи как "союза мужчины и женщины".

С соответствующим предложением ранее выступил заместитель главы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев. "Я положительно отношусь к этим предложениям, мы сейчас обсуждаем это на заседаниях рабочей группы. Мы пришли к выводу о том, что ничего не препятствует внесению изменений в преамбулу. Я считаю, что это вполне допустимо, это моя личная позиция. Я поддерживаю такого рода дополнения в преамбулу, текстовка еще подлежит обсуждению, но сама идея мне кажется очень разумной", - сказал Клишас журналистам.

В Семейном кодексе РФ определения семьи нет. Однако в соответствии с пунктом 1 статьи 12 СК РФ, в России для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в такой союз, и достижение ими брачного возраста.

Понятие семьи есть в федеральном законе "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", она определяется как "лица, связанные родством и (или) свойством, совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство".

Президент Путин внес в Думу законопроект с поправками в Конституцию 20 января. 23 января депутаты поддержали его единогласно в первом чтении. Второе чтение намечалось на 11 февраля. 30 января спикер Вячеслав Володин сказал, что поправок поступает так много, что второе чтение, возможно, придется перенести на более поздний срок.