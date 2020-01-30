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В Конституцию предложили внести положение о семье как союзе мужчины и женщины

В Конституцию предложили внести положение о семье как союзе мужчины и женщины
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о поправках в Конституцию, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас поддержал предложение внести в Основной закон пункт о защите традиционных семейных ценностей и закрепить понятие семьи как "союза мужчины и женщины".

С соответствующим предложением ранее выступил заместитель главы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев. "Я положительно отношусь к этим предложениям, мы сейчас обсуждаем это на заседаниях рабочей группы. Мы пришли к выводу о том, что ничего не препятствует внесению изменений в преамбулу. Я считаю, что это вполне допустимо, это моя личная позиция. Я поддерживаю такого рода дополнения в преамбулу, текстовка еще подлежит обсуждению, но сама идея мне кажется очень разумной", - сказал Клишас журналистам.

В Семейном кодексе РФ определения семьи нет. Однако в соответствии с пунктом 1 статьи 12 СК РФ, в России для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в такой союз, и достижение ими брачного возраста.

Понятие семьи есть в федеральном законе "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", она определяется как "лица, связанные родством и (или) свойством, совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство".

Президент Путин внес в Думу законопроект с поправками в Конституцию 20 января. 23 января депутаты поддержали его единогласно в первом чтении. Второе чтение намечалось на 11 февраля. 30 января спикер Вячеслав Володин сказал, что поправок поступает так много, что второе чтение, возможно, придется перенести на более поздний срок.

Хроника 15 – 30 января 2020 годаИзменение Конституции
Андрей Клишас Константин Малофеев Совет Федерации

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