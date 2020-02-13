Мосгорсуд в третий раз отменил заочный арест девелопера Фукса по делу о хищении денег

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Московский городской суд вновь отменил постановление районного суда о заочном аресте бизнесмена, основателя девелоперской компании Mos City Group Павла Фукса, обвиняемого в мошенничестве, и отправил дело на новое рассмотрение. Об этом сообщил "Интерфаксу" его адвокат Мурад Мусаев.

"Решение Таганского суда о повторном заочном аресте Фукса отменили, материалы отправили на новое рассмотрение в третий раз", - сказал Мусаев.

В ноябре 2018 года Фукс вошел в список крупнейших украинских бизнесменов, в отношении которых Россия ввела специальные экономические меры.

11 октября 2019 года Таганский суд Москвы заочно арестовал Фукса.

Уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество) в отношении застройщика ЖК Sky House возбуждено в конце декабря 2018 года. Он объявлен в международный розыск.

Представители Москомстройинвеста утверждают, что обязательства перед дольщиками не исполнены с 2014 года. Кроме того, при анализе ежеквартальной отчетности застройщика специалисты комитета выявили нарушение норматива целевого использования денежных средств населения, т.е. деньги граждан использовались ООО "Олтэр" не по назначению, что может свидетельствовать о выводе денежных средств из стройки, отмечалось в сообщении ведомства.

Sky House - проблемный объект, строящийся с 2008 года. Завершить возведение ЖК площадью 145,2 тыс. кв. м планировалось еще в 2011 году, но с тех пор разрешение на строительство несколько раз продлевалось. Жилой комплекс готов на 90%, но сдать его в эксплуатацию мешают незаконченная отделка, работы по прокладке внутренних инженерных сетей и конфликт инвестора с властями города.

Как сообщалось, "Олтэр" не перечислил городу $101,17 млн для получения в собственность жилья на Мытной улице. Мэрия, не дождавшись оплаты по инвестконтракту, потребовала погасить $207 млн, включая основной долг и неустойку. Суд удовлетворил требования властей частично: застройщик должен уплатить $35,6 млн в связи с истечением срока давности претензии.

Как следует из открытых источников, Mos City Group была основана в 2006 году в результате слияния нескольких компаний, специализирующих на комплексном развитии земельных территорий. В портфеле компании более дюжины крупных объектов в Москве, Московской области и Киеве.