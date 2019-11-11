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Мосгорсуд отменил заочный арест украинского девелопера по делу о мошенничестве

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Московский городской суд отменил постановление Таганского райсуда о заочном аресте бизнесмена, основателя девелоперской компании Mos City Group Павла Фукса, обвиняемого в мошенничестве, и отправил дело на новое рассмотрение, сообщил "Интерфаксу" адвокат Мурад Мусаев.

В октябре Мусаев говорил "Интерфаксу", что защита Фукса обжаловала решение суда о заочном аресте предпринимателя.

В ноябре 2018 года Фукс вошел в список крупнейших украинских бизнесменов, в отношении которых Россия ввела специальные экономические меры.

11 октября Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Фукса в виде заочного ареста.

Уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество) в отношении застройщика ЖК "Sky House" было возбуждено в конце декабря 2018 года. Фукс был объявлен в международный розыск. Сам Фукс отказался комментировать ситуацию с уголовным преследованием. "Как гражданин Украины я не комментирую публикации в российских СМИ", - говорил он "Интерфаксу" в начале октября.

Представители Москомстройинвеста утверждают, что обязательства застройщика перед дольщиками не исполнены с 2014 года. Кроме того, при анализе ежеквартальной отчетности застройщика специалисты комитета выявили нарушения при использования внесенных дольщиками средств, т.е. деньги граждан использовались ООО "Олтэр", аффилированным с Mos City Group, не по назначению, что может свидетельствовать о выводе денежных средств из проекта, отмечалось в сообщении ведомства.

Sky House - проблемный объект, строящийся с 2008 года. Завершить возведение ЖК площадью 145,2 тыс. кв. м планировалось еще в 2011 году, но с тех пор разрешение на строительство несколько раз продлевалось. Жилой комплекс готов на 90%, но сдать его в эксплуатацию мешают незаконченная отделка, работы по прокладке внутренних инженерных сетей и конфликт инвестора с властями города.

Как сообщалось, "Олтэр" не перечислил городу $101,17 млн для получения в собственность жилья на Мытной улице. Мэрия, не дождавшись оплаты по инвестконтракту, потребовала погасить $207 млн, включая основной долг и неустойку. Суд удовлетворил требования властей частично: застройщик должен уплатить $35,6 млн в связи с истечением срока давности претензии.

Как следует из открытых источников, Mos City Group была основана в 2006 году в результате слияния нескольких компаний, специализирующих на комплексном развитии земельных территорий. В портфеле компании более дюжины крупных объектов в Москве, области и Киеве.

Павел Фукс Мурад Мусаев Mos City Group Москва Украина Киев Мосгорсуд

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