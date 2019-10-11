Девелопер Павел Фукс заочно арестован по делу о хищении

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы заочно арестовал на два месяца бизнесмена, основателя девелоперской компании Mos City Group Павла Фукса, обвиняемого в мошенничестве, передает корреспондент "Интерфакса".

Срок заключения под стражу будет исчисляться с момента его выдачи в Россию, либо задержания на территории РФ.

Как сообщалось, Фуксу предъявлено обвинение в особо крупном хищении (часть 4 статьи 159 УК РФ), его объявили в международный розыск.

Уголовное дело находится в производстве Следственного управления МВД по ЦАО.

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат бизнесмена Мурад Мусаев, решение суда о заочном аресте будет обжаловано в ближайшее время.

Мусаев рассказал, что строительная компания его подзащитного сделала все, чтобы осуществить застройку жилого комплекса Sky House на Мытной улице в срок. "Комплекс построен на 98,8%, но не сдан в эксплуатацию. Все денежные средства были вложены в застройку, о какой растрате идет речь мы не понимаем", - сказал защитник.

Адвокат заявил, что Фукс никогда не скрывался и не намерен скрываться, в 2016 году бизнесмен перестал быть гражданином России и поменял гражданство на украинское в связи с политическим контекстом, а не из-за проблем с застройкой. То есть он уехал задолго до возбуждения уголовного дела, уточнил защитник. По его словам, Фукс находится в "санкционном списке по Украине".

Уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество) в отношении застройщика ЖК "Sky House" возбуждено в конце декабря 2018 года.

Представители Москомстройинвеста утверждают, что обязательства перед дольщиками не исполнены с 2014 года. Кроме того, при анализе ежеквартальной отчетности застройщика специалисты комитета обнаружили, что деньги граждан использовались ООО "Олтэр" не по назначению, что может свидетельствовать о выводе денежных средств из стройки, отмечалось в сообщении ведомства.

Sky House - проблемный объект, строящийся с 2008 года. Завершить возведение ЖК площадью 145,2 тыс. кв. м планировалось еще в 2011 году, но с тех пор разрешение на строительство несколько раз продлевалось. Жилой комплекс готов на 90%, но сдать его в эксплуатацию мешают незаконченная отделка, работы по прокладке внутренних инженерных сетей и конфликт инвестора с властями города.

Как сообщалось, "Олтэр" не перечислил городу $101,17 млн для получения в собственность жилья на Мытной улице. Мэрия, не дождавшись оплаты по инвестконтракту, потребовала погасить $207 млн, включая основной долг и неустойку. Суд удовлетворил требования властей частично: застройщик должен уплатить $35,6 млн в связи с истечением срока давности претензии.

Как следует из открытых источников, Mos City Group была основана в 2006 году в результате слияния нескольких компаний, специализирующихся на комплексном развитии земельных территорий. В портфеле компании более дюжины крупных объектов в Москве, Московской области и Киеве.