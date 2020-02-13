В Думе "Радио Свобода" и "Медузу" обвинили в продвижении легализации наркотиков

Депутаты готовят законопроект об ответственности за обучение в нежелательных НПО

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Думская комиссия по иностранному вмешательству назвала иностранные неправительственные организации, которые пытаются добиться легализации наркотиков в России, объявил глава комиссии Василий Пискарев.

По его словам, этим занимаются около десятка НПО, признанных нежелательными в России. В их числе он назвал Национальный фонд поддержки демократии, Международный республиканский институт, Национальный демократический институт, Атлантический совет, фонд "Открытое общество" (все США), "Открытая Россия" (Англия), "Человек в беде" (Чехия).

В этом перечне также три крупнейших медиа-холдинга, - "Медуза" (Латвия), Би-Би-Си (BBC, Великобритания), "Радио Свобода" (США), отметил Пискарев.

Он назвал недопустимой деятельность данных организаций, в частности, по склонению "к массовым беспорядкам в целях борьбы за легализацию наркотиков", проведению "мероприятий по раздаче семян", публикации материалов о способах ухода от ответственности за легализацию наркотиков, а также пропаганду лечения наркозависимости метадоном.

"Сейчас в Госдуме готовится законопроект - мы от многих ведомств получили уже одобрение - о введении административной, а впоследствии уголовной ответственности за обучение в иностранных НПО, деятельность которых признана в РФ нежелательной", - рассказал депутат.

"Если эта деятельность осуществляется на территории другого государства, у нас за это сегодня ответственности нет, а те адепты и активисты, которые приезжают в Россию и агитируют за наркопотребление, будут подпадать под действие упомянутого законопроекта, который будет внесён в Госдуму", - добавил Пискарев.

По его словам, комиссия считает, что работа этих НПО является "диверсионной по отношению к молодёжи".

"Надо ее пресекать, и мы ее пресечем", - сказал депутат.

По его словам для достижения этих целей можно возбудить уголовное дело, провести расследование, обратиться в Интерпол и так далее.

В списке нежелательных организаций на сайте Минюста сейчас числятся 19 организаций, в том числе из США, Канады и Великобритании.

На сегодняшний день в реестр СМИ-иноагентов включены 10 медиа: радиостанция "Голос Америки", корпорация "Радио Свобода/Свободная Европа" и восемь ее проектов - "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), "Сибирь.Реалии", "Фактограф", "Север.Реалии" и телеканал "Настоящее время".