"Медуза" обжалует причисление к СМИ-иноагентам

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - "Медуза" обжалует в суде решение Минюста, который причислил ее к СМИ-иностранным агентам, сообщила "Интерфаксу" гендиректор издания Галина Тимченко.

По ее словам, ни о каких проверках ведомств, которые стали основанием для внесения в реестр СМИ-иноагентов, "Медузу" не уведомляли. Тимченко отказалась предположить, в связи с чем было принято такое решение.

"Я отказываюсь гадать, мы журналисты и работаем с фактами", - сказала она.

23 апреля стало известно, что Минюст внес в список СМИ-иноагентов Medusa Project ("Медуза) и "Первое Антикоррупционное СМИ" ("ПАСМИ"). Теперь в этом перечне 19 СМИ и граждан.

Гендиректор "ПАСМИ" Дмитрий Вербицкий назвал решение Минюста необоснованным и пообещал оспорить его в суде. О причислении ПАСМИ к иноагентам он узнал из СМИ, никаких предварительных уведомлений редакция не получала.

"ПАСМИ* не является иностранным средством массовой информации. Редакция ПАСМИ находится в России, ее деятельность не финансируется из-за рубежа. Все наши доходы абсолютно прозрачны, договоры заключаются в российской юрисдикции, средства поступают через Сбербанк", — отметил он.

"Практически единственной возможностью получения денег из-за границы является добровольная помощь редакции, хотя я не могу исключить и разовый контракт не незначительную сумму. В ближайшее время мы детально изучим информацию по пожертвованиям, а также проверим и все договоры", — пообещал топ-менеджер.