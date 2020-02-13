Путин принял отставку губернатора Калужской области
Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
Как сообщает пресс-служба Кремлся врио главы региона назначен Владислав Шапша.
Шапша родился в 1972 году в Обнинске. До момента подписания указа президента занимал должности главы администрации города Обнинска.
Артамонов руководил Калужской областью с 2000 года.
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