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Путин принял отставку губернатора Калужской области

Путин принял отставку губернатора Калужской области
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.

Как сообщает пресс-служба Кремлся врио главы региона назначен Владислав Шапша.

Шапша родился в 1972 году в Обнинске. До момента подписания указа президента занимал должности главы администрации города Обнинска.

Артамонов руководил Калужской областью с 2000 года.

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