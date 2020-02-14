Экс-губернатор Калужской области Артамонов перейдет в Совет Федерации

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов сообщил о переходе в Совет Федерации.

"Я никуда не деваюсь. Сегодня Владислав Валерьевич (Шапша - ИФ) подпишет представление моей кандидатуры в Совет Федерации, чтобы я был его представителем. Я благодарю за доверие и обещаю с честью выполнять свои обязанности. Я не буду стесняться и дальше помогать Калужской области", - сказал Артамонов в пятницу на церемонии представления нового врио главы региона на внеочередном заседании калужского правительства.

Накануне президент РФ Владимир Путин принял отставку возглавлявшего Калужскую область с 2000 года Артамонова по собственному желанию. Врио губернатора стал глава администрации Обнинска Владислав Шапша.

"Владислав Валерьевич очень современный человек. Хорошо обучаемый. Человек, который может жертвовать свое время, свое благополучие ради общего дела. Он здесь родился, и это очень и очень важно. И я уверен, что эта традиция самопожертвования, служения, а не исполнения обязанностей, будет продолжена", - прокомментировал новое назначение Артамонов.

"Я отдаю область не с долгами, а с нераспределенным остатком бюджетных средств в 9 млрд рублей. Это ваша подушка безопасности. Эти деньги надо беречь. Каждый муниципалитет должен иметь резерв на всякий случай для того, чтобы не было такого обстоятельства, что мы можем не справиться с выполнением социальных обязательств. Этого никогда нельзя допускать", - отметил Артамонов.

Владислав Шапша до последнего времени работал в должности мэра Обнинска Калужской области.

Артамонов проработал на посту губернатора Калужской области почти 20 лет.