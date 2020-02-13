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В "Роскосмосе" рассказали о серьезных проектах, которые потребуют больших затрат

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Космодром "Восточный", создание сверхтяжелой ракеты и проект глобальной связи "Сфера" потребуют больших затрат, "Роскосмос" будет реализовывать их в рамках выделяемых государством средств, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Мы будем дисциплинированы и действуем в рамках бюджета. Но очевидно совершенно, что для реализации таких проектов как "Сфера", создания ракеты сверхтяжелого класса и инфраструктуры третьего этапа на космодроме "Восточный", конечно, потребуется серьезное финансирование, но мы будем действовать планово", - сказал Рогозин, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он сообщил, что в 2020 году госкорпорация внесет в правительство проект Единой государственный программы космической деятельности России до 2030 года, куда все перечисленные проекты будут включены в виде подпрограмм.

"Конечно, в рамках этой работы будут определены лимиты бюджета финансирования, они значительны, потому что и объем задач, безусловно, значителен. Но если этого не сделать, то не будет и самих проектов", - отметил глава "Роскосмоса".

Он заявил, что госкорпорацию сложно сравнивать по размеру бюджета с NASA или Китайским национальным космическим управлением, что не снимает обязанности выполнения поставленных перед "Роскосмосом" задач. "Надо пытаться решать те задачи, которые возможны в рамках тех бюджетах средств, которые есть в нашем распоряжении - это первое. И второе - максимально повысить эффективность использования уже существующих средств", - сказал Рогозин.

В понедельник, 10 февраля, глава NASA Джим Брайденстайн сообщил, что бюджетная заявка на 2021 год президента Дональда Трампа предусматривает ассигнования Национальномv управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в размере $25 млрд. "Это на 12% больше, включая более 3,3 млрд долларов для нашей программы Artemis", - написал администратор NASA в твиттере.

Рогозин днем позже, 11 февраля, констатировал, что бюджет "Роскосмоса" на порядок меньше, чем у NASA, и разрыв возрастет, если американские власти одобрят увеличение расходов на космос.

"В обнародованном вчера бюджете НАСА на 2021 год администрация Трампа запросила его увеличение на 12% (с $22.6 до $25.2 млрд долл). Это крупнейшее увеличение бюджета НАСА за десятилетия (кстати, он и так был на порядок больше, чем у "Роскосмоса"). Таким образом, США ставят на космос", - написал Рогозин на своей страничке в той же социальной сети.

Artemis ("Артемида") - проект возобновления полетов на Луну, реализуемый США совместно с Европейским и Японским космическими агентствами.

Роскосмос Дмитрий Рогозин NASA

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