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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 06:07

Иск о возвращении в больницу сбежавшей из-под карантина пациентки рассмотрят в понедельник

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Петроградский суд Петербурга принял к производству иск главы городского Роспотребнадзора Наталии Башкетовой о принудительном помещении под наблюдение в Боткинскую инфекционную больницу пациентки, недавно приехавшей из Китая и сбежавшей из стационара.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города в пятницу, заседание назначено на 17 февраля.

Согласно исковому заявлению, 4 февраля после осмотра в поликлинике у 32-летней петербурженки Аллы Ильиной, которая вернулась из поездки в Китай, были выявлены симптомы острого вирусного заболевания, не исключающие новую коронавирусную инфекцию 2019-nCoV.

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6 февраля Ильина была госпитализирована в клиническую инфекционную больницу имени Боткина, но на следующий день женщина самовольно покинула стационар, не пройдя медобследование в полном объеме, что, по мнению врачей, может привести к распространению инфекции.

Глава городского Роспотребнадзора просит суд принять решение о принудительном помещении Ильиной в больницу для медосвидетельствования как минимум до 19 февраля и обязать полицейских осуществить ее привод.

Сейчас в России действует постановление главного государственного санитарного врача страны с требованием о немедленной изоляции людей с подозрением на коронавирус.

Между тем депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что Ильина имела право покинуть больницу, но ее побег был "некорректен".

Как сообщали СМИ, через неделю после возвращения из Китая Ильина была помещена в Боткинскую больницу на двухнедельное обследование и карантин с симптомами ОРВИ. Результаты анализа показали, что коронавируса у женщины нет; на следующий день она сломала электронный замок двери инфекционного бокса и самовольно покинула клинику.

Петербург Роспотребнадзор Алла Ильина

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