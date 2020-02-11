Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 18:21

Вернувшаяся из Китая петербурженка сбежала из-под карантина

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Вернувшаяся из Китая жительница Петербурга самовольно покинула инфекционную больницу. Роспотребнадзор в связи с этим напоминает о возможной административной ответственности.

"Такой факт имел место. На мой взгляд, это абсолютно безответственный шаг. Каждый человек принимает на себя определенные обязательства, вызывая врача, указывая, что прибыл из неблагополучного района", - заявила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия "Интерфаксу".

Она напомнила, что в случае возникновения осложнений отвечать будет врач, который принял пациента.

В РоссииБолее 20 тыс. человек поместили под меднаблюдение в РФ из-за коронавирусаЧитать подробнее

Ранее "Фонтанка" сообщила, что 6 февраля, через неделю после возвращения из Китая, 32-летнюю жительницу Петербурга поместили в Боткинскую больницу на двухнедельное обследование и карантин с признаками ОРВИ. Однако возмущенная пациентка, у которой анализы не выявили коронавируса, на следующий день сломала электронный замок двери инфекционного бокса и самовольно покинула клинику.

Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу подчеркнула, что никого из заболевших не госпитализировали насильно. Все люди обратились за помощью сами с жалобами.

В настоящее время в инфекционной больнице им.Боткина находятся 38 больных гриппом и ОРВИ, прибывших из Китая.

Прибытие в РФ первого борта из Уханя

8
Автобус, в котором находятся эвакуированные граждане РФ из Китая, на КПП лечебно-реабилитационного центра "Градостроитель"Одна их комнат в лечебно-реабилитационном центре "Градостроитель", в которой будут проживать эвакуированные граждане РФ
Петербург Роспотребнадзор Китай

Новости по теме

Новости

Суд в Крыму отменил арест владельца парка львов "Тайган"

Суд в Крыму отменил арест владельца парка львов "Тайган"
Изменение Конституции

В Конституции предложено учесть пожизненный статус сенатора для экс-президентов

В Конституции предложено учесть пожизненный статус сенатора для экс-президентов

"Балтика", Heineken и AB InBev Efes выходят из российского Союза пивоваров

"Балтика", Heineken и AB InBev Efes выходят из российского Союза пивоваров

Сбербанк пока не планировал снижать ставки по ипотеке

"Плоские" тарифы Аэрофлота в ДФО могут оставить только для местных жителей

"Плоские" тарифы Аэрофлота в ДФО могут оставить только для местных жителей

ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости

ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости

Тюменская полиция заинтересовалась очередным видеорозыгрышем о коронавирусе

Тюменская полиция заинтересовалась очередным видеорозыгрышем о коронавирусе

Зюганов высказался по поводу идеи упоминания бога в Конституции

Зюганов высказался по поводу идеи упоминания бога в Конституции

Росгидромет спрогнозировал скорое наступление весны в европейской части РФ

Росгидромет спрогнозировал скорое наступление весны в европейской части РФ
Новый коронавирус в Китае

В Тюмени выписана студентка, заразившаяся коронавирусом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');