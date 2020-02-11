Вернувшаяся из Китая петербурженка сбежала из-под карантина

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Вернувшаяся из Китая жительница Петербурга самовольно покинула инфекционную больницу. Роспотребнадзор в связи с этим напоминает о возможной административной ответственности.

"Такой факт имел место. На мой взгляд, это абсолютно безответственный шаг. Каждый человек принимает на себя определенные обязательства, вызывая врача, указывая, что прибыл из неблагополучного района", - заявила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия "Интерфаксу".

Она напомнила, что в случае возникновения осложнений отвечать будет врач, который принял пациента.

Ранее "Фонтанка" сообщила, что 6 февраля, через неделю после возвращения из Китая, 32-летнюю жительницу Петербурга поместили в Боткинскую больницу на двухнедельное обследование и карантин с признаками ОРВИ. Однако возмущенная пациентка, у которой анализы не выявили коронавируса, на следующий день сломала электронный замок двери инфекционного бокса и самовольно покинула клинику.

Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу подчеркнула, что никого из заболевших не госпитализировали насильно. Все люди обратились за помощью сами с жалобами.

В настоящее время в инфекционной больнице им.Боткина находятся 38 больных гриппом и ОРВИ, прибывших из Китая.