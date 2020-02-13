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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 15:14

Роспотребнадзор подал иск в другой суд о госпитализации сбежавшей из карантина

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Петербурга Наталия Башкетова подала в Петроградский суд иск о принудительной госпитализации Аллы Ильиной, сообщила пресс-служба городских судов. У Ильиной заподозрили новый коронавирус, но она сбежала из-под карантина на второй день после госпитализации.

Башкетова подавала такой иск в Куйбышевский суд, но ей его вернули из-за неподсудности, рекомендовав судиться по месту регистрации ответчицы.

Ильина в январе приехала в Петербург из Китая. 4 февраля она пошла к врачу с симптомами ОРВИ. Как говорится в иске, было нельзя исключить, что она заразилась коронавирусом Covid-19. 6 февраля ее положили в инфекционную больницу имени Боткина и изолировали. 7 февраля она оттуда ушла самовольно. С тех пор она отказывается вернуться в стационар и уклоняется от общения с врачами. Чиновники считают, что ее недообследовали.

Роспотребнадзор попросил суд принять решение, что Ильина должна быть принудительно госпитализирована по меньшей мере до 19 февраля и доставить в стационар ее должны полицейские. Ее пребывание вне больницы может привести к распространению инфекции.

Ранее Башкетова говорила, что в текущей ситуации побег из-под карантина - административное нарушение и поэтому Ильину оштрафуют.

Петербург Алена Ильина Наталия Башкетова Роспотребнадзор Китай больница Боткина

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