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Бывший губернатор Калужской области Артамонов назначен сенатором

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша наделил своего предшественника Анатолия Артамонова полномочиями члена Совета Федерации, говорится в постановлении нового руководителя региона.

Документ был подписан в пятницу, постановление вступает в силу с момента опубликования.

Накануне президент РФ Владимир Путин принял отставку по собственному желанию возглавлявшего Калужскую область с 2000 года Артамонова. Врио губернатора стал глава администрации Обнинска Владислав Шапша.

Артамонов проработал на посту губернатора Калужской области почти 20 лет.

Совет Федерации Анатолий Артамонов Владислав Шапша Калужская область

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