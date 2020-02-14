Обвиняемому в госизмене пенсионеру дважды вызывали "скорую" в СИЗО

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Обвиняемый в государственной измене пенсионер из Владивостока Виктор Королев пожаловался посетившим его членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) на проблемы с сердцем, за короткое время ему несколько раз приходилось вызывать "скорую" помощь в следственный изолятор "Лефортово", сообщила "Интерфаксу" член ОНК Москвы Марина Литвинович.

"Ему 69 лет, у него очень большое количество заболеваний сердца, были многократные операции. За несколько дней до нашего посещения ему вызывали две "скорые", медики сказали, что по-хорошему ему надо в кардиореанимацию. Мы очень взволнованы, так как он выглядит нехорошо, видно, что он болеет", - сказала Литвинович.

Собеседница агентства отметила, что члены ОНК посоветовали Королеву написать заявление с просьбой отправить его в больницу на "освидетельствование на предмет того, может ли он вообще находиться в СИЗО".

По ее словам, Королев содержится в обычной камере СИЗО и в целом не имеет претензий к условиям содержания.

"В разговоре он сказал, что он - ученый гидроакустик и неоднократно бывал Китае", - добавила Литвинович.

Королев был задержан по подозрению в госзмене и позднее арестован судом в Приморском крае. Затем его доставили в Москву, где предъявили обвинение.

По словам адвоката обвиняемого, Королев "на протяжении 15 лет выполнял государственные задания по изобличению представителей других разведок в нашей стране и на территории других стран". Защитник добавил, что пенсионер свою вину не признает.

Сам Королев заявлял, что на момент задержания был безработным.