Продлен арест обвиняемому в госизмене пенсионеру из Владивостока

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы продлил до 10 декабря арест пенсионеру из Владивостока Виктору Королеву, обвиняемому в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Королева задержали в Приморье, арестовали и перевели в Москву, где ему было предъявлено обвинение в госизмене.

Как говорил его адвокат Артур Катанский, следствие считает, что Королев "на протяжении 15 лет выполнял государственные задания по изобличению представителей других разведок в нашей стране и на территории других стран".

Пенсионер свою вину не признает. На момент задержания он был безработным.

В феврале 2020 года член ОНК Москвы Марина Литвинович, которая посещала его в СИЗО, с его слов рассказала, что ранее он был гидроакустиком и не раз бывал в Китае.