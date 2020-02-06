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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 15:39

Суд продлил арест обвиняемому в госизмене пенсионеру из Владивостока

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Лефортовский суд продлил до 10 апреля арест пенсионеру из Владивостока Виктору Королеву, которого обвиняют в госизмене. Это решение приняла судья Маргарита Котова. Королев вину не признает.

Заседание было закрытым.

Обвиняемый "на протяжении 15 лет выполнял государственные задания по изобличению представителей других разведок в нашей стране и на территории других стран", рассказал после суда его адвокат Артур Катанский.

Ранее Королева арестовывал суд в Приморье.

Королев рассказал, что родился во Владивостоке и на момент задержания был безработным.

Лефортовский суд Владивосток Виктор Королев

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