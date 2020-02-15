Онколог сообщила об исчезновении с рынка нескольких лекарств для онкобольных детей

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Зарубежные препараты для лечения детей с онкологическими заболеваниями, исчезнувшие с российского рынка, больницы получают от благотворительных фондов и неравнодушных родителей, заявила гендиректор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Галина Новичкова.

"Часть лекарств просто исчезла с рынка. Есть фонды, неравнодушные родители, которые их привозят из-за рубежа. Но мы понимаем, что так не может продолжаться долго, все работают с предельной нагрузкой", - сказала Новичкова "Интерфаксу".

По ее словам, исчезло около 5-7 препаратов, но "они очень важны, это базовые препараты, входящие в почти все схемы лечения, это "Онкаспар", "Цитарабин", "Винкристин". Вместе с тем Новичкова отметила, что основную часть лекарств удается покупать в России.

Врач говорит, что ввоз препаратов происходит легально - для этого в Росздравнадзоре получают разрешение. "Проблема в том, что это зарегистрированные в России препараты, но на рынке их нет", - сказала она.

Новичкова считает, что импортозамещение должно было "происходить более взвешенно". "Мы не говорим, что все российские дженерики плохие, есть и хорошие препараты. Но некоторые в два раза хуже. По всем случаям побочных эффектов мы подаем извещения в Росздравнадзор. Естественно, надо развивать российскую фармацевтическую промышленность. Нужно было это постепенно делать", - отметила Новичкова.

Президент национального медицинского исследовательского центра детской гематологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, главный детский гематолог Минздрава России Александр Румянцев сказал "Интерфаксу", что в схеме лечения детей с онкологическим заболеванием, как правило, используется до восьми лекарств параллельно.

"Когда меняем хотя бы одно, возможны изменения в виде токсичности, еще каких-то вещей", - сказал Румянцев. Он отметил, что в настоящее время врачи-онкологи на совещании с четырьмя профильными министерствами "под вопрос" поставили 10 лекарств, за их применением будут тщательно следить.

Ранее на пресс-конференции Румянцев заявил, что около 80% больных раком детей удается вылечить. По его данным, каждый год онкологические заболевания диагностируются у примерно 4,5 тыс. детей.

Новичкова отметила, что, несмотря на высокую выживаемость, эта цифра уменьшилась за два года: "В 2017 году итоги были - 87% общая выживаемость (по детям). За два года, к сожалению, эта цифра снизилась, это достоверные данные. Хотя на менее чем 10%, но выросло количество рецидивов. Эти цифры нас абсолютно не устраивают, мы делимся ими с Минздравом".

Заместитель генерального директора центра им. Рогачева Михаил Масчан на пресс-конференции ранее заявил, что в ведущих федеральных центрах качество помощи зачастую не уступает зарубежным.

"Для федеральных центров - это правда. Проблема в том, что то, что мы можем сделать для одного пациента, иногда звезду с неба достать и сделать какие-то фантастические вещи. Но, к сожалению, как сообщество, мы не можем распространить это на всех пациентов. По нашим данным, по трансплантации костного мозга, если брать онкологию, гематологию, первичный иммунодефицит, в России есть потребность выполнения 1000-1100 трансплантаций в год, а реально выполняется 660-670 трансплантаций, то есть треть пациентов могли бы излечиться с помощью этой терапии, но ее не получают", - сказал Масчан.

Он отметил, что частично с этим связан отток пациентов за рубеж: "Да, для кого-то это последняя надежда, мы не можем ее лишать. Но часть уезжающих - это те, кому мы могли бы помочь".

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что скоро одно из лекарств для лечения детских онкологических заболеваний - "Аспарагиназа" - получит регистрацию, а также что ее могут получить еще несколько лекарств, исчезавших с рынка.