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Главный детский гематолог Румянцев попросился в отставку после 42 лет службы

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Президент национального медицинского исследовательского центра детской гематологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, главный детский гематолог Минздрава России 73-летний Александр Румянцев попросил освободить его от должности, Минздрав пока отказал.

"Я в этой должности нахожусь 42 года. Новый министр - уже 19-й, с которым я работаю. Я при полном здравии, памяти, стараюсь свои многочисленные функции передать преемникам", - сказал Румянцев "Интерфаксу".

Он отметил, что ранее передал должность генерального директора Центра имени Дмитрия Рогачева Галине Новичковой. По мнению Румянцева, она могла бы стать и новым главным детским гематологом.

Румянцев считает, что "министр через какое-то время все-таки назначит Галину, она руководит национальным медцентром, в ее функции входит аудит, контроль, а главный специалист должен отвечать за территории, не должен быть просто экспертом".

Гематолог - это врач, который специализируется на заболеваниях крови. Среди детских онкологических заболеваний наиболее распространен острый лимфобластный лейкоз - рак крови.

Александр Румянцев родился в 1947 году. С 1978 года является главным внештатным детским специалистом-гематологом Минздрава России.

Румянцев также является вице-президентом Национальной медицинской палаты, почетным президентом кафедры онкологии, гематологии и лучевой терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, президентом Национального общества детских гематологов и онкологов, членом президиума РАН, членом правления Союза педиатров. Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Александр Румянцев

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