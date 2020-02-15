Из задымленной шахты в Белгородской области вывели более двухсот человек

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Из шахты в Белгородской области, где произошло задымление, эвакуированы 228 горняков, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе МЧС России.

По ее данным, произошло задымление в шахте рудника из вентиляционного отсека глубиной 400 метров. Продолжается эвакуация 17 человек, отметили в МЧС.

По предварительным данным, пострадавших нет.

На месте работают два отделения военизированной горноспасательной части.

Ранее об эвакуации шахтеров одного из рудников в Белгородской области "Интерфаксу" сообщил информированный источник. По его данным, ЧП произошло в поселке городского типа Яковлево.