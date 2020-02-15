Два человека погибли в результате стрельбы на рынке в Калининграде

Место стрельбы в Калининграде Фото: Людмила Доброжинская/ТАСС

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Двое прохожих погибли в результате стрельбы на рынке в Калининграде, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По предварительным данным, между торговцами на рынке произошел конфликт, который закончился стрельбой. Погибли двое прохожих – семейная пара. Один из торговцев стрелял из ружья "Сайга".

Пострадал ребенок. Ему сделали операцию и спасли жизнь.

Злоумышленник попытался покончить с собой и был госпитализирован.