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Два человека погибли в результате стрельбы на рынке в Калининграде

Два человека погибли в результате стрельбы на рынке в Калининграде
Место стрельбы в Калининграде
Фото: Людмила Доброжинская/ТАСС

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Двое прохожих погибли в результате стрельбы на рынке в Калининграде, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По предварительным данным, между торговцами на рынке произошел конфликт, который закончился стрельбой. Погибли двое прохожих – семейная пара. Один из торговцев стрелял из ружья "Сайга".

Пострадал ребенок. Ему сделали операцию и спасли жизнь.

Злоумышленник попытался покончить с собой и был госпитализирован.

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