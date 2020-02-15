Источник назвал причину стрельбы в Калининграде

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Убийство двух человек в центре Калининграда связано с переделом сфер влияния на городском рынке, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в правоохранительных органах региона.

"Убиты торговцы Центрального рынка, которые были мужем и женой. В них стрелял также рыночный торговец, который давно находится с ними в натянутых отношениях", - рассказал собеседник агентства.

В свою очередь в региональном СКР "Интерфаксу" сообщили, что в результате стрельбы скончались мужчина и женщина, их 13-летний сын с ранением госпитализирован. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось, в результате инцидента был ранен ребенок, он госпитализирован. Стрелявший попытался покончить с собой. Но неудачно, он также госпитализирован.