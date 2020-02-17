Роспотребнадзор попытается через суд вернуть под карантин второго сбежавшего пациента

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Невский районный суд Петербурга зарегистрировал исковое заявление главного государственного санитарного врача города к гражданке Анне Рыбаковой о принудительном помещении под медицинское наблюдение.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов северной столицы, заинтересованными лицами в иске указаны СПб ГБУЗ "Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина", 23-й отдел полиции УМВД России по Невскому району.

Речь идет о клинической инфекционной больнице им. Боткина, откуда, самовольно ушли четверо госпитализированных с признаками ОРВИ после возвращения из Китая, где, с учетом Тайваня, Макао и Гонконга, подтверждено 70 635 случаев заражения коронавирусом.

Двое вернулись самостоятельно, иск к Алле Ильиной в понедельник, 17 февраля, рассматривает Петроградский суд Петербурга. Четвертого пациента ищут.

В настоящий момент на территории РФ действует постановление главного государственного санитарного врача страны, содержащее требование о немедленной изоляции лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию. Между тем депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что Ильина имела право покинуть больницу, но ее побег был "некорректен".