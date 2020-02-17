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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 09:12

Роспотребнадзор попытается через суд вернуть под карантин второго сбежавшего пациента

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Невский районный суд Петербурга зарегистрировал исковое заявление главного государственного санитарного врача города к гражданке Анне Рыбаковой о принудительном помещении под медицинское наблюдение.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов северной столицы, заинтересованными лицами в иске указаны СПб ГБУЗ "Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина", 23-й отдел полиции УМВД России по Невскому району.

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Речь идет о клинической инфекционной больнице им. Боткина, откуда, самовольно ушли четверо госпитализированных с признаками ОРВИ после возвращения из Китая, где, с учетом Тайваня, Макао и Гонконга, подтверждено 70 635 случаев заражения коронавирусом.

Двое вернулись самостоятельно, иск к Алле Ильиной в понедельник, 17 февраля, рассматривает Петроградский суд Петербурга. Четвертого пациента ищут.

В настоящий момент на территории РФ действует постановление главного государственного санитарного врача страны, содержащее требование о немедленной изоляции лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию. Между тем депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что Ильина имела право покинуть больницу, но ее побег был "некорректен".

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Как выяснили медики, новый вирус, в отличие от атипичной пневмонии 2002 года, заразен и во время инкубационного периода, что сильно усложняет сдерживание его распространения. Не исключено, что он продолжит мутировать, затрагивая другие возрастные группы: сейчас заболевшим в основном 40-60 лет.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияРяд стран уже приняли меры в связи с распространением нового вируса. Международные аэропорты ввели усиленные меры досмотра прибывших из Китая.За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга, 23 января, приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с городом, остановлено движение городского транспорта. Для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии власти провинции Хубэй приняли решение закрыть, помимо Уханя, еще 12 городов.Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн человек. Отъезд жителей был вызван как опасениями из-за коронавируса, так и приближением Нового года по лунному календарю.Коронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Петербург Роспотребнадзор

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