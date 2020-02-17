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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:59

Суд в Петербурге решил принудительно госпитализировать сбежавшую пациентку

Суд в Петербурге решил принудительно госпитализировать сбежавшую пациентку
Петербурженка Алла Ильина во время заседания Петроградского районного суда
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Петроградский районный суд Петербурга удовлетворил исковое заявление главы городского Роспотребнадзора Наталии Башкетовой о принудительном помещении под наблюдение в Боткинскую инфекционную больницу сбежавшей из стационара пациентки Аллы Ильиной.

Женщина будет госпитализирована в Боткинскую больницу как минимум до 19 февраля.

Участники процесса были без масок, однако в зале работал аппарат для кварцевания помещений (рециркулятор).

Из клинической инфекционной больницы им. Боткина самовольно ушли четверо госпитализированных с признаками ОРВИ после возвращения из Китая, где, с учетом Тайваня, Макао и Гонконга, подтверждено уже 70 тыс. 635 случаев заражения коронавирусом.

Двое вернулись самостоятельно. Суд уже рассмотрел дело по Алле Ильиной, также зарегистрирован иск, касающийся Анны Рыбаковой о принудительном помещении под медицинское наблюдение.

В настоящий момент на территории РФ действует постановление главного государственного санитарного врача страны, содержащее требование о немедленной изоляции лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Мир спрятался за маской

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Москва, Россия
Хроника 09 января – 17 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Петербург Роспотребнадзор Китай

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