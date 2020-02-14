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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 06:07

Роспотребнадзор посчитал сбежавших из-под карантина в Петербурге

Адвокат самой известной беглянки сказал, что ее хватились только "через неделю"

Роспотребнадзор посчитал сбежавших из-под карантина в Петербурге
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Петербургскую инфекционную больницу Боткина покинули всего четыре пациента, которых изолировали с подозрением на коронавирус Covid-19, двоих убедили вернуться на карантин, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Новый коронавирус в Китае

В СМИ широко освещался побег из стационара Алены Ильиной, которая побывала в Китае, простудилась и которую поместили на карантин по коронавирусу. Роспотребнадзор через суд добивается ее принудительной госпитализации. Адвокат Ильиной Виталий Черкасов сообщил "Интерфаксу" в пятницу, что ему стало известно еще о троих покинувших стационар.

"Было еще трое, двое из них вернулись на дообследование. Вероятно, с ними связались, позвонили и объяснили, что они были неправы. С третьей девушкой пока неизвестно. Не исключено, что придется действовать в судебном порядке", - сказали в Роспотребнадзоре.

Сообщалось, что Ильину госпитализировали 6 февраля, а 7 февраля она самовольно ушла из больницы. По словам Черкасова, Роспотребнадзор хватился сбежавшей пациентки только на следующей неделе, когда об этом начали писать СМИ.

"К сожалению, врачи в Боткинской больнице не объясняли моей доверительнице, на какое время она госпитализирована и какие медицинские манипуляции в отношении нее применяются. Если бы ее информировали, а необходимость пребывания в стационаре обосновали, она бы не ушла", - сказал он.

Ранее на отсутствие адекватной информации со стороны врачей жаловался гражданин Китая, переболевший после заражения Covid-19 в Чите.

По словам адвоката, полицейские готовы обеспечить привод Ильиной в больницу, если суд примет соответствующее решение. Отдел полиции заявлен в иске Роспотребнадзора третьим лицом.

Он напомнил, что главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова требует дообследования его доверительницы в стационаре. По его словам, инкубационный период инфекции у Ильиной уже закончился.

"При этом, исходя из последних предписаний главы Роспотребнадзора, в отношении людей с подозрением на коронавирус можно применять как стационарное наблюдение, так и амбулаторное", - отметил Черкасов.

Первые анализы Ильина сдала еще 31 января в Хабаровске, куда прилетела из Китая: обследование не показало наличие у нее коронавируса, говорит адвокат. В Петербурге она сама пришла в поликлинику с симптомами ОРВИ. На следующий день ее поместили в Боткинскую на карантин.

По словам адвоката, его клиентка готова снова сдать необходимые анализы и наблюдаться у врачей, но без госпитализации.

Петербург Алена Ильина Наталия Башкетова Роспотребнадзор Китай больница Боткина Виталий Черкасов Хабаровск

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