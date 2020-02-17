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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:59

Защита сбежавшей пациентки обжалует решение суда о принудительной госпитализации

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Адвокат Виталий Черкасов, представляющий интересы сбежавшей из стационара Боткинской инфекционной больницы петербурженки Аллы Ильиной, заявил, что решение суда о принудительном помещении доверительницы под медицинское наблюдение будет обжаловано.

В понедельник, 17 февраля, Петроградский районный суд принял решение о принудительном помещении под медицинское наблюдение в Боткинскую инфекционную больницу сбежавшей оттуда 32-летней Аллы Ильиной.

Согласно решению суда, женщина будет помещена в стационар как минимум до 19 февраля до получения двух отрицательных результатов анализа на коронавирусную инфекцию.

Как передаёт корреспондент, у здания суда дежурит скорая помощь, которая вероятно, доставит Ильину в Боткинскую больницу.

Женщина пока находится в здании суда.

На оглашение судебного решения Ильину и Черкасова не пригласили. О принудительной госпитализации женщина узнала от журналистов.

Петербург Роспотребнадзор

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