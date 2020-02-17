Защита сбежавшей пациентки обжалует решение суда о принудительной госпитализации
Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Адвокат Виталий Черкасов, представляющий интересы сбежавшей из стационара Боткинской инфекционной больницы петербурженки Аллы Ильиной, заявил, что решение суда о принудительном помещении доверительницы под медицинское наблюдение будет обжаловано.
В понедельник, 17 февраля, Петроградский районный суд принял решение о принудительном помещении под медицинское наблюдение в Боткинскую инфекционную больницу сбежавшей оттуда 32-летней Аллы Ильиной.
Согласно решению суда, женщина будет помещена в стационар как минимум до 19 февраля до получения двух отрицательных результатов анализа на коронавирусную инфекцию.
Как передаёт корреспондент, у здания суда дежурит скорая помощь, которая вероятно, доставит Ильину в Боткинскую больницу.
Женщина пока находится в здании суда.
На оглашение судебного решения Ильину и Черкасова не пригласили. О принудительной госпитализации женщина узнала от журналистов.