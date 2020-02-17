Онищенко раскритиковал решение о принудительной госпитализации пациентки в Петербурге

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Бывший глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что никакой опасности женщина, сбежавшая из-под коронавирусного карантина в Петербурге, не представляет.

"Суд не может придумать другого, кроме того, что ему дали мои коллеги. Суд идет с формальной позиции. Другого нельзя было ожидать", - сказал Онищенко "Интерфаксу" о прошедшем суде над женщиной, постановившем вернуть ее под карантин до 19 февраля.

По его словам, пока "судебные приставы ее найдут - все и закончится". "По сути, никакой опасности люди, которые прибыли из Китая и сбежали из больницы, не представляют. Их просто изолируют с точки зрения гипотетической опасности для людей. На самом деле этой гипотетической опасности нет", - подчеркнул Онищенко. В связи с этим он призвал не "раздувать" ситуацию.

Сбежавшая пациентка

Ранее в понедельник Петроградский райсуд Петербурга постановил принудительно поместить под меднаблюдение в Боткинскую инфекционную больницу сбежавшую оттуда 7 февраля 32-летнюю Аллу Ильину. Согласно решению суда, женщина будет помещена в стационар как минимум до 19 февраля до получения двух отрицательных результатов анализа на коронавирус.

4 февраля после медосмотра в поликлинике №32 и сбора эпидемиологического анамнеза у 32-летней петербурженки Аллы Ильиной, которая вернулась из поездки в Китай, были выявлены симптомы острого вирусного заболевания, не исключающие, по мнению медиков, новую коронавирусную инфекцию 2019-nCoV.

6 февраля Ильина была госпитализирована в клиническую инфекционную больницу имени Боткина. На следующий день женщина самовольно покинула стационар, взломав электронный замок, не пройдя медицинское обследование в полном объеме, что, по мнению врачей, может привести к распространению инфекции.

Со своей стороны адвокат Ильиной Виталий Черкасов рассказал, что инкубационный период коронавирусной инфекции у Ильиной уже закончился. Первые анализы его доверительница сдала еще 31 января в Хабаровске, куда прилетела из Китая: обследование не показало наличие у женщины данного заболевания. Вернувшись в Петербург, Ильина добровольно обратилась в поликлинику с симптомами острого вирусного заболевания.

Медики не стали исключать у женщины новую коронавирусную инфекцию и через день поместили ее в стационар Боткинской больницы. По словам адвоката, Ильина самовольно покинула больницу 7 февраля - Роспотребнадзор хватился сбежавшей пациентки только через неделю, после появления информации об инциденте в СМИ.

В понедельник Черкасов заявил журналистам, что решение суда о принудительной госпитализации Ильиной будет обжаловано. На оглашение судебного решения Ильину и Черкасова не пригласили. О принудительной госпитализации женщина узнала от журналистов. Женщина пока находится в здании суда. Между тем у здания суда дежурит карета "Скорой помощи", которая вероятно, доставит Ильину в Боткинскую больницу.