Россиян с лайнера Diamond Princess не будут вывозить централизованно

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Россияне, находящиеся на круизном лайнере Diamond Princess, будут возвращаться на родину в индивидуальном порядке, сообщили "Интерфаксу" в посольстве РФ в Японии. Там уточнили, что продлевать истекающий 19 февраля карантин не планируется.

"Поскольку они (российские туристы - РФ) все из разных регионов России, и у всех свои планы, они будут возвращаться в соответствии с индивидуальным маршрутом", - отметили в дипмиссии.

В российском посольстве также сообщили о получении обращений от россиян, у которых возникли проблемы с продлением срока действия виз. Кроме того, у некоторых возникла необходимость поменять дату обратного билета.

"Мы всячески помогаем в решении этих вопросов", - сказали в посольстве.

Отвечая на вопрос, будут ли россияне по возвращении на родину помещены под карантин, в российской дипмиссии сказали: "Этот вопрос следует перенаправить в санэпидемиологические службы".

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проверки всех пассажиров. Минздрав Японии потребовал оставить лайнер на 14-дневный карантин.

На Diamond Princess находятся 24 гражданина РФ. 17 февраля стало известно, что у одной россиянке обнаружен коронавирус.