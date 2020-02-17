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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:59

Россиян с лайнера Diamond Princess не будут вывозить централизованно

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Россияне, находящиеся на круизном лайнере Diamond Princess, будут возвращаться на родину в индивидуальном порядке, сообщили "Интерфаксу" в посольстве РФ в Японии. Там уточнили, что продлевать истекающий 19 февраля карантин не планируется.

"Поскольку они (российские туристы - РФ) все из разных регионов России, и у всех свои планы, они будут возвращаться в соответствии с индивидуальным маршрутом", - отметили в дипмиссии.

В российском посольстве также сообщили о получении обращений от россиян, у которых возникли проблемы с продлением срока действия виз. Кроме того, у некоторых возникла необходимость поменять дату обратного билета.

"Мы всячески помогаем в решении этих вопросов", - сказали в посольстве.

Отвечая на вопрос, будут ли россияне по возвращении на родину помещены под карантин, в российской дипмиссии сказали: "Этот вопрос следует перенаправить в санэпидемиологические службы".

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проверки всех пассажиров. Минздрав Японии потребовал оставить лайнер на 14-дневный карантин.

На Diamond Princess находятся 24 гражданина РФ. 17 февраля стало известно, что у одной россиянке обнаружен коронавирус.

Застрявшие пассажиры лайнера Diamond Princess

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Карантин на Diamond Princess должен продлиться до 19 февраляСША, Канада, Южная Корея, Гонконг и Италия начали эвакуацию своих граждан, которые прошли двухнедельный карантин на круизном лайнере Diamond PrincessОбязательным условиям для эвакуации является отрицательный тест на коронавирусВ понедельник число зараженных коронавирусом на борту судна достигло 454Над эвакуацией 24 итальянцев, среди которых члены экипажа, включая капитана судна, работают министерства обороны Италии, МИД и МинздравАмериканцев, которых на судне было более 400 человек, вывозит на родину чартерными рейсами Kalitta Air. Они будут доставлены на американские военные базы, где им предстоит еще пройти двухнедельный карантин.В то же время японские медики выявили заболевание у более 40 американских граждан, находящихся на лайнере. Они будут проходить курс лечения в японских медучреждениях.В ходе проверки коронавирус был выявлен у находящейся на борту гражданки России. В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения. Всего на борту Diamond Princess находятся 24 гражданина РФ.
Карантин на Diamond Princess должен продлиться до 19 февраля
Diamond Princess Япония

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