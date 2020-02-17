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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:59

Россиянка заразилась коронавирусом на лайнере Diamond Princess

Россиянка заразилась коронавирусом на лайнере Diamond Princess
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - У россиянки, находящейся на борту круизного лайнера Diamond Princess, выявлен коронавирус, сообщили в понедельник в посольстве РФ в Японии.

"В ходе осуществляемой японскими властями медицинской проверки всех пассажиров судна на предмет заражения COVID-19, коронавирус был выявлен у находящейся на борту гражданки России. В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения", - говорится в сообщении российской дипмиссии в фейсбуке.

В сообщении отмечается, что посольство продолжает держать на контроле ситуацию с находящимися на лайнере Diamond Princess российскими гражданами и будет оказывать им все необходимое содействие. На борту Diamond Princess, как сообщалось, находятся 24 гражданина России.

Ранее в понедельник агентство Kyodo сообщило, что еще у 99 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находящегося в карантине в Японии, обнаружили коронавирус. По данным телеканала NHK, общее число заболевших на лайнере теперь составляет 454 человека. На момент обнаружения первых случаев заболевания на борту находилось около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проверки всех пассажиров. Минздрав Японии потребовал оставить лайнер на 14-дневный карантин.

В понедельник стало известно, что Канада, Южная Корея, Гонконг, Италия и Австралия приступают к эвакуации своих граждан, которые прошли двухнедельный карантин на Diamond Princess.

Хроника 09 января – 17 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Россия Япония Diamond Princess

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