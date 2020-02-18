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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 03:15

У 14 эвакуированных с лайнера Diamond Princess американцев обнаружили коронавирус

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Результат анализа на коронавирус Covid-19 оказался положительным у 14 из 328 американцев, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess и возвращенных в США, сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Позднее эту информацию подтвердили в Госдепартаменте и Министерстве здравоохранения и социальных служб США.

Издание отмечает, что после их возвращения число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в США достигло 29 - то есть выросло более чем в два раза.

По словам источника газеты, анализы у пассажиров судна были взяты после того, как они покинули лайнер. Однако их результаты были получены, когда эвакуированные были уже в автобусном парке на пути к самолетам, которые должны доставить их на карантин на военные базы США в Техасе и Калифорнии.

Чиновник рассказал, что эксперты в области здравоохранения после обсуждения сочли заразившихся американцев "пригодными для полетов" и решили доставить их в изолированных отделениях самолетов. В каждом из них были заранее подготовлены закрытые секции на случай, если симптомы заболевания появятся у пассажиров уже во время перелета.

The Washington Post напоминает, что ранее на борту Diamond Princess коронавирус был выявлен у 44 американцев, они остались на лечение в больницах Японии.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился в двухнедельный круиз, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось в порту Иокогамы на карантин. Без учета 14 эвакуированных граждан США, заражение новым коронавирусом Covid-19 на судне подтверждено уже у 454 человек. На момент обнаружения первых случаев заболевания на борту находилось около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа.

Карантин на Diamond Princess должен продлиться до 19 февраля, но первым пассажирам, анализ на коронавирус у которых был отрицательным, 14 февраля уже разрешили сойти на берег. Остальные пассажиры большую часть времени проводят в каютах; им предписано носить медицинские маски и держаться подальше от других пассажиров по время кратких прогулок по палубам лайнера.

В понедельник стало известно, что коронавирус диагностировали у россиянки на круизном лайнере, она проходит лечение в японской больнице. На Diamond Princess находятся 24 гражданина РФ. Россия не планирует централизованно эвакуировать своих граждан с "коронавирусного" судна.

Япония США Diamond Princess

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