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Убитый в Калиниграде предприниматель оказался чемпионом СССР по слалому

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Застреленный вместе с женой в Калининграде предприниматель Вадим Янголенко был двукратным чемпионом СССР по горнолыжному спорту, говорится в сообщении Российской федерации горнолыжного спорта.

В федерации отметили, что в 1985 году Янголенко вошел в историю Красноярского края, став первым чемпионом СССР по слалому среди красноярцев в возрасте 18 лет. Второй раз он стал чемпионом страны в 1989 году. Г

Янголенко и его жена были убиты вечером 15 февраля в центре Калининграда под стенами Центрального рынка. Мужчина застрелил из охотничьего карабина супружескую пару, выстрелил в их 13-летнего сына, который не пострадал. Сам стрелявший покончил с собой.

При обыске дома у подозреваемого была найдена предсмертная записка. В ней говорится о длительных неприязненных отношениях между ним и погибшим. Из показаний допрошенных свидетелей следует, что давний конфликт между мужчинами сложился из-за ссоры на бытовой почве на автомобильной парковке из-за неудачно припаркованной машины.

Калининград

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