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Убивший семью в Калининграде оставил предсмертную записку

Убивший семью в Калининграде оставил предсмертную записку
Стихийный мемориал на рынке в Калининграде, где была застрелена семейная пара
Фото: Виталий Невар/ТАСС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Предсмертную записку нашли при обыске в доме жителя Калининграда, устроившего стрельбу у рынка 15 февраля, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления СК РФ.

По данным следствия, в записке говорится "о длительных неприязненных отношениях, сложившихся между ним и погибшим мужчиной".

Вечером 15 февраля в центре Калининграда на Центральном рынке мужчина застрелил из охотничьего карабина супружескую пару. Также стрельба велась и по их 13-летнему сыну, который не пострадал. Позже стрелявший покончил с собой.

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Из показаний допрошенных свидетелей следует, что конфликт между мужчинами начался давно - из-за неудачно припаркованной машины. Разрешение на оружие, из которого стрелял мужчина, он получил в установленном порядке.

Дело расследуется по факту убийства двух лиц общеопасным способом и покушения на убийство малолетнего. По делу назначены судебные экспертизы, включая медицинские, баллистические, химические и посмертную психиатрическую экспертизу подозреваемому.

В министерстве социальной политики "Интерфаксу" сообщили, что окажут помощь подростку, родители чьи были убиты. Сейчас с ним работают органы соцзащиты и психолог.

Также органам опеки предстоит выяснить, есть ли у него другие близкие родственники помимо бабушки, которая забрала его в день трагедии и увезла к себе домой в Черняховск. Когда эта ситуация официально прояснится, родственникам помогут оформить документы по опеке и получению пособий.

Калининград

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