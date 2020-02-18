Направлено в суд новое дело о пожаре в "Зимней вишне"

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших сотрудников Госстройнадзора по Кемеровской области, обвиняемых в получении взяток за введение в эксплуатацию ТЦ "Зимняя вишня", где при пожаре погибли 37 детей и 23 взрослых, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе надзорного ведомства.

"В Генпрокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзили Комковой, ее сына Эдуарда Комкова, начальника отдела указанной инспекции Светланы Шенгерей и директора ООО "ИСК "Ресурс" Никиты Чередниченко", - сказали в Генпрокуратуре.

Как полагает следствие, Комкова с участием своего сына и Чередниченко получила 7 млн рублей от застройщика - гендиректора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат".

За вознаграждение, как установило следствие, Комкова не привлекла компанию к ответственности при реконструкции здания второй очереди ТРЦ "Зимняя вишня", в результате чего работы велись без разрешения на строительство и с нарушением требований проектной документации.

Деньги, полагает следствие, по указанию Комковой с марта 2013 года по март 2014 года были перечислены ООО "ИСК "Ресурс" по мнимому договору о проектировании и затем обналичены соучастниками.

Кроме того, уточнили в Генпрокуратуре, Комкова и Шенгерей обвиняются в злоупотреблении служебным положением.

"Они не приняли мер по устранению выявленных в ходе проверки в марте 2014 года нарушений при строительстве и реконструкции указанного здания. Шенгерей составила акт обследования, в котором содержалась недостоверная информация о якобы выполненных работах в соответствии с проектной документацией, а Комкова его утвердила. После этого здание ТЦ было введено в эксплуатацию с неработающей системой пожаротушения и заблокированными выходами для экстренной эвакуации", - пояснили в надзорном ведомстве.

В ходе следствия также выяснилось, что в марте 2014 года Комкова получила машину в обмен на утверждение акта о вводе в эксплуатацию многоквартирного дома в Междуреченске, построенного без проведения техэкспертизы и разрешения на строительство.

Пожар и фигуранты дела

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года. Возгорание возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы, и где в выходной день было много детей. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек, из них 83 - родственники погибших в пожаре. Как полагает следствие, пожар начался из-за замыкания электропроводки на четвертом этаже ТЦ.

Следствие считает, что ТРЦ "Зимняя Вишня" был введен в эксплуатацию с нарушениями, допущенными при строительстве.

Уголовное дело по обстоятельствам пожара находится на рассмотрении Заводского суда Кемерова.

В мае 2019 года Ленинском суде Кемерова началось рассмотрение по существу дела о пожаре в "Зимней вишне". На скамье подсудимых оказались - экс-гендиректор компании-собственника ТРЦ "Зимняя вишня" Юлия Богданова, технический директор ТРЦ Георгий Соболев, управляющая ТРЦ Надежда Судденок, охранник Сергей Антюшин, начальник пожарного караула Сергей Генин, руководитель компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин.

24 декабря 2019 года сообщалось, что в Центральном суде Кемерова началось рассмотрение дела экс-главы МЧС Кузбасса Александра Мамонтова и бывшего главного госинспектора Кемерова по пожарному надзору кемеровского главка Григория Терентьева.