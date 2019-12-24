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Бывшего главу кемеровского МЧС начали судить по делу "Зимней вишни"

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Центральный суд в Кемерове начал рассматривать дело бывшего главы областного МЧС Александра Мамонтова. В связи с пожаром в ТРЦ "Зимняя вишня" прокурор ему вменил мошенничество, растрату и халатность.

Вместе с Мамонтовым также судят бывшего главного госинспектора Кемерова по пожарному надзору кемеровского главка Григория Терентьева.

Пожар в торговом центре в Кемерове

По словам гособвинителя, в 2015 году Мамонтов через подчиненного "оформил фиктивные трудовые отношения, якобы приняв на работу инженеров по охране труда", с зарплатой 1 888 000 рублей. Он добавил, что в мае 2017 года чиновник узнал о нарушениях в "Зимней вишне", но не организовал проверку и не потребовал прекратить эксплуатацию здания. Плановая проверка должна была пройти в июне 2017 года с участием Терентьева, тот отказался от проверки, а Мамонтов это не проконтролировал.

"Мамонтов с преступной бездеятельностью и халатностью не исполнил свои обязанности по проверке пожарной безопасности в ТРЦ "Зимняя вишня", что повлекло смерть двух и более лиц, а также причинение значительного ущерба", - подчеркнул прокурор.

По данным обвинения, в здании ТРЦ имелись нарушения: закрытые двери эвакуационных выходов без табличек, ключи от которых хранились в комнате охраны; системы пожаротушения отсутствовали с третьего по пятый этаж, автоматическое пожаротушения было неисправно.

Перечисление списка из более 400 потерпевших, погибших, а также понесших материальный ущерб заняло у прокурора около получаса.

Также в суде было предъявлено обвинение Терентьеву. По словам Прокурора, он не включил "Зимнюю вишню" в график плановой проверки организаций на 2018 год. Его также обвинили в мошенничестве при выплате денежного довольствия за фиктивные выезды в Амурск.

Следствие считает, что халатность подсудимых, которые знали о нарушениях в ТРЦ, привели к пожару и невозможности его потушить из-за неисправности системы пожаротушения. Эвакуировать людей не удалось из-за закрытых выходов.

Подсудимые вину не признали.

В частности, бывший глава МЧС заявил, что ему "непонятно, как прикомандированные к главку люди не выполняли свои обязанности, если они присутствовали на совещаниях" и что он не понял, как и кто ему передавал информацию о "якобы выявленных нарушениях в ТРЦ". "Всё это взяли и привязали к трагедии", - отметил Мамонтов.

Пожар в "Зимней вишне" произошел днем в воскресенье 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей. По версии следствия, причиной пожара стало замыкание электропроводки на четвертом этаже торгового центра.

Кемерово Кузбасс МЧС Александр Мамонтов Зимняя вишня Григорий Терентьев Центральный суд

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