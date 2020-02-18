Петербург второй день подряд бьет температурный рекорд 1925 года

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербурге второй день подряд побит температурный рекорд 95-летней давности.

Как сообщил "Интерфаксу" главный синоптик северной столицы Александр Колесов, за историю метеонаблюдений в Петербурге самым теплым день 18 февраля был в 1925 году, когда воздух прогрелся до плюс 4,7 градусов. Сегодня, во вторник, температура в городе уже поднялась до плюс 5,5 градусов, продолжает теплеть.

По словам специалиста, 19 февраля, вероятно, будет побит температурный рекорд, установленный в 2003 году, когда воздух прогрелся до плюс 4,5 градусов.

В понедельник, 17 февраля, Петербург побил температурный рекорд 1925 года (плюс 5,2 градуса), в городе потеплело до плюс 7,4 градуса. Тогда Колесов говорил "Интерфаксу", что потепление вызвано циклоном и не задержится в городе надолго.