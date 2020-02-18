Россия обжалует решение гаагского суда о выплате $50 млрд экс-акционерам "ЮКОСа"

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Российская сторона в трехмесячный срок обжалует решение апелляционного суда Гааги о выплате бывшим акционерам ЮКОСа $50 млрд, сообщил глава Международного центра правовой защиты (МЦПЗ), представляющего интересы России, Андрей Кондаков.

По его словам, оно будет обжаловано в Верховном суде Нидерландов.

Свое решение апелляционный суд Гааги вынес 18 февраля. Он оставил в силе решение гаагского арбитража от 18 июля 2014 года. Данные решения обязывали Россию выплатить мажоритарным экс-акционерам НК "ЮКОС" 50 млрд долларов США в качестве возмещения ущерба, нанесенного ее действиями.

С Россией судятся "дочки" Group Menatep Limited - Hulley Enterprises (Кипр) и Yukos Universal Limited (о.Мэн), которые владели суммарно 51% ЮКОСа, а также пенсионногофонда ЮКОСа Veteran Petroleum Ltd.

Истцы будут добиваться выполнения этого решения, сказал "Интерфаксу" адвокат экс-акционеров Джонатан Хилл. Он не стал уточнять, каким образом они собираются этого добиваться.

В июле 2014 года Третейский суд в Гааге удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им $50 млрд компенсации за экспроприацию компании. Суд квалифицировал действия государства в начале 2000-х годов как атаку на нефтяную компанию и ее бенефициаров с целью обанкротить ее и овладеть ее активами, одновременно удалив главу компании Михаила Ходорковского из политики.

Тогда же Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить тем же истцам компенсацию в 1,86 млрд евро, а также 300 тысяч евро возмещения судебных издержек.

В ноябре 2014 года Россия оспорила арбитражные решения в окружном суде Гааги. 20 апреля 2016 года этот суд удовлетворил иск России. Бывшие акционеры ЮКОСа это решение оспорили.

Нынешнее разбирательство Кондаков ранее называл заключительным.