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Россия обжалует решение гаагского суда о выплате $50 млрд экс-акционерам "ЮКОСа"

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Российская сторона в трехмесячный срок обжалует решение апелляционного суда Гааги о выплате бывшим акционерам ЮКОСа $50 млрд, сообщил глава Международного центра правовой защиты (МЦПЗ), представляющего интересы России, Андрей Кондаков.

По его словам, оно будет обжаловано в Верховном суде Нидерландов.

Свое решение апелляционный суд Гааги вынес 18 февраля. Он оставил в силе решение гаагского арбитража от 18 июля 2014 года. Данные решения обязывали Россию выплатить мажоритарным экс-акционерам НК "ЮКОС" 50 млрд долларов США в качестве возмещения ущерба, нанесенного ее действиями.

С Россией судятся "дочки" Group Menatep Limited - Hulley Enterprises (Кипр) и Yukos Universal Limited (о.Мэн), которые владели суммарно 51% ЮКОСа, а также пенсионногофонда ЮКОСа Veteran Petroleum Ltd.

Истцы будут добиваться выполнения этого решения, сказал "Интерфаксу" адвокат экс-акционеров Джонатан Хилл. Он не стал уточнять, каким образом они собираются этого добиваться.

В июле 2014 года Третейский суд в Гааге удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им $50 млрд компенсации за экспроприацию компании. Суд квалифицировал действия государства в начале 2000-х годов как атаку на нефтяную компанию и ее бенефициаров с целью обанкротить ее и овладеть ее активами, одновременно удалив главу компании Михаила Ходорковского из политики.

Тогда же Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить тем же истцам компенсацию в 1,86 млрд евро, а также 300 тысяч евро возмещения судебных издержек.

В ноябре 2014 года Россия оспорила арбитражные решения в окружном суде Гааги. 20 апреля 2016 года этот суд удовлетворил иск России. Бывшие акционеры ЮКОСа это решение оспорили.

Нынешнее разбирательство Кондаков ранее называл заключительным.

Гаага ЮКОС Андрей Кондаков МЦПЗ ЕСПЧ Group Menatep Hulley Enterprises Yukos Universal

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