Приговор бывшему замглавы "Росгеологии" Горрингу оставили в силе

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Второй западный окружной военный суд признал законным приговор бывшему первому заместителю руководителя АО "Росгеология" Руслану Горрингу, осужденному на 3,5 года лишения свободы по обвинению в особо крупном мошенничестве, сообщили в суде.

"Приговор Горрингу суд оставил без изменений, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения", - сказала пресс-секретарь суда Ирина Жирнова во вторник.

Как сообщалось, Горринг был задержан 7 марта в столичном аэропорту "Внуково", 9 марта Домодедовской суд Московской области по ходатайству следствия отправил его под арест.

Согласно фабуле дела, в 2011 году Горринг, носивший на тот момент фамилию Ганижев, будучи доверенным лицом председателя Совета депутатов Ленинского района Подмосковья Александра Газейкина, получил от предпринимателя более 19 млн рублей за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности на территории образования.

Денежные средства, как установило следствие, переводились на счета фирм-однодневок с июня 2009 по сентябрь 2010 года. После того, как бизнесмен перестал делать переводы, Ганижев (Горринг), действуя в том числе и от имени Газейкина, в ходе личных встреч потребовал от предпринимателя передать ему более 5 млн рублей.

В результате 15 февраля 2011 года Ганижев (Горринг) получил от бизнесмена требуемую сумму, которую в дальнейшем должен был передать Газейкину, но был задержан.

На допросе Ганижев (Горринг) дал признательные показания, после чего ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, однако он скрылся и был объявлен в розыск.

Находясь в розыске, Ганижев сменил фамилию на Горринг. То же самое сделали его ближайшие родственники, заявляло следствие.

Горринг был уволен из "Росгеологии" 29 января решением главы Минприроды Дмитрия Кобылкина после того, как в интернете был опубликован ролик, где он общается с другими пользователями стримингового сервиса.

Ролик изобиловал нецензурной лексикой, содержал угрозы физической расправы, рассказы о связях с сотрудниками компании. Первый замглавы госкомпании подчеркивал свой высокий статус тем, что уволил сотрудницу "Росгеологии" за то, что она заказала ему билет не первого, а бизнес-класса (затем "помиловал", отправив работать в филиал - ИФ), а также рассказом об участии в предстоящей встрече с фигурантом списка Forbes.

Александр Газейкин, так же, как и Горринг, признавший вину, в 2011 году был осужден на два года колонии общего режима за мошенничество.