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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 18:08

Роскомнадзор пообещал ответные меры в связи со штрафом Ofcom вещателю "НТВ-Мир Балтия"

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор обвинил в пристрастности британский медиарегулятор Ofcom, оштрафовавший держателя лицензии "НТВ-Мир Балтия" на 20 тысяч фунтов стерлингов, и пообещал принять ответные меры.

"Роскомнадзор намерен ответить зеркально по факту пристрастного отношения британского медиарегулятора Ofcom к каналу "НТВ-Мир Балтия", держатель лицензии которого был накануне оштрафован", - сообщили в РКН на запрос "Интерфакса".

В РКН добавили, что "конкретные меры в рамках имеющегося инструментария и действующего законодательства прорабатываются", и пообещали сообщить о них дополнительно.

Накануне стало известно, что Ofcom оштрафовал держателя лицензии на трансляцию телеканала "НТВ Балтия" в Великобритании на 20 тыс. фунтов стерлингов за нарушение стандартов вещания в сюжете, посвященном делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери неизвестным нервнопаралитическим веществом.

Роскомнадзор Ofcom НТВ-Мир Балтия

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