Британский регулятор оштрафовал связанную с НТВ компанию за сюжет о Скрипалях

Архивное фото Фото: PA Images/ТАСС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал на 20 тыс. фунтов стерлингов компанию Baltic Media Alliance Limited за нарушение ее каналом "НТВ-Мир Балтия" правил вещания, говорится в заявлении регулятора.

Речь идет о нарушении, которое зафиксировано британским медиарегулятором в новостной передаче Today, где показывали сюжет об отравлении в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей, произошедшем 4 марта 2018 года. Сюжет был показан в эфире 2 апреля 2018 года.

Ofcom пришел к выводу, что в программе нарушили принцип беспристрастности, а также несколько других правил кодекса вещания. Регулятор указывает, что в сюжет были включены несколько заявлений с критикой позиции правительства Великобритании по отравлению Скрипалей в Солсбери и с поддержкой позиции России по этому вопросу. По мнению Ofcom, "НТВ-Мир Балтия" не включил в сюжет "широкий спектр важных точек зрения", чем нарушил правила вещания регулятора.

Baltic Media Alliance зарегистрирована в Великобритании и является держателем лицензии "НТВ-Мир Балтия".

Британский медиарегулятор Ofcom еще в феврале 2019 сообщал, что рассматривает возможность введения санкций против "НТВ-Мир Литва" и "НТВ-Мир Балтия".

4 марта 2018 года бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии на скамейке рядом с торговым центром в английском городе Солсбери. Впоследствии британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервно-паралитического отравляющего вещества "новичок", эти выводы подтвердила Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Лондон возложил ответственность за покушение на Скрипалей на Россию. В Москве эти обвинения отвергают.