В Москве BBC World News и его главреда оштрафовали на 36 000 рублей за два нарушения

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В Москве мировой суд района Раменки оштрафовал по четырем административным протоколам Роскомнадзора телеканал BBC World News и его главного редактора Екатерину Якушенко в общей сложности на 36 000 рублей.

Претензии к редакции были связаны с тем, что она не предоставила экземпляры программ от 24 ноября 2019 года в ВГТРК, а также что в повторах передач не было маркировки о наличии опасной для детей информации.

По протоколам о непредоставлении экземпляров программ по статье 13.23 КоАП ("Нарушение порядка представления обязательного экземпляра документов, письменных уведомлений, уставов и договоров, уставов редакций и порядка хранения материалов радио- и телепередач") юрлицо ООО "Бритиш Телевижн" оштрафовано на 10 000 рублей, а Якушенко - на 1000 рублей.

Представитель BBC World News заявил в суде, что по этим протоколам они вину признали.

За отсутствие в материалах, выходивших несколько раз в эфире канала 21 января 2020 года, маркировки о содержании информации, которая может навредить здоровью и развитию детей суд назначил вещателю и Якушенко штрафы по 20 и 5 тыс. рублей.

Канал и его главный редактор вину признать отказались. По словам их представителя, оспариваемые материалы выходили в эфире не как отдельные программы, а как части "одной большой программы" в виде вставок внутри передач с разными ведущими и содержанием. Контент, вызвавший претензии Роскомнадзора, выходил на английском и для его корректного перевода сотрудник регулятора, составивший административные протоколы, специальных познаний не имел, добавил представитель канала.

Роскомнадзор 3 марта сообщил, что внеплановая проверка ресурсов ВВС в России выявила нарушения у BBC World News.

17 февраля британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал держателя лицензии на трансляцию телеканала "НТВ Балтия" в Великобритании на 20 000 фунтов за нарушение стандартов вещания в сюжете об отравлении в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В Роскомнадзоре пообещали, что ответят зеркально на это проявление пристрастного отношения.