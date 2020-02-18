В Думе пообещали не бросать сотрудничество с Венесуэлой на фоне энергосанкций США

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Россия сделает все, чтобы продолжить сотрудничество с Венесуэлой в энергетической сфере и после введения США санкций в отношении компании Rosneft Trading, заявил "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

Завальный полагает, что в данном случае имеет место "недобросовестная конкуренция".

При этом глава комитета считает, что "американцы последовательны в своей политике, и это не последние санкции в этом ряду". Тем не менее, сказал он, "друзей в беде не бросают".

Во вторник стало известно, что США включили швейцарскую трейдерскую структуру "Роснефти" - Rosneft Trading S.A. - в санкционный список. Санкции введены за операции в Венесуэле.

В SDN List также включен вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике "Роснефти" Дидье Касимиро.

Блокирующие санкции не распространяются на саму "Роснефть", подчеркивает OFAC в обновленном списке вопросов-ответов на тему санкций.