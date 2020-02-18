Роснефть опротестует в суде санкции против Rosneft Trading

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Объявленные Минфином США санкции в отношении дочерней компании "Роснефти" - Rosneft Trading SA (RTSA) председателя совета директоров этой компании незаконны, необоснованны и представляют собой акт правового произвола, говорится в заявлении нефтяной компании.

"Роснефть" реализует проекты на территории Венесуэлы в строгом соответствии с нормами международного и национального законодательства, подчеркивает НК. "В ходе реализации своих проектов компания осуществляет исключительно коммерческую деятельность, действуя в интересах акционеров, и не преследует политические цели", - отмечает "Роснефть".

"Роснефть" стала крупным инвестором в экономику Венесуэлы задолго до введения санкций со стороны США. Деятельность компании в Венесуэле связана с реализацией добычных проектов и трейдингом (поставки нефти на условиях предоплаты и встречные поставки нефтепродуктов), осуществляется в рамках заключённых до введения санкций контрактов и направлена на обеспечение возврата ранее сделанных инвестиций и реализацию долгосрочных коммерческих интересов", - следует из заявления.

"Таким образом, компания не нарушает установленные США незаконные ограничения, что неоднократно признавалось американским регулятором. Санкции против RTSA носят произвольный, избирательный характер, поскольку другие международные компании, в том числе американские, осуществляют аналогичную деятельность в Венесуэле, а регулятор США не предъявляет им претензий", - считает компания.

"При этом Минфин США не представил никаких доказательств противозаконной деятельности компании, а также нарушения введённых США односторонних ограничений", - добавляет НК.

"После изучения опубликованных документов, Компания рассмотрит варианты юридической защиты", - сообщает компания.

Во вторник подразделение американского Минфина, отвечающее за правоприменение в области санкций (OFAC), сообщило, что США включили Rosneft Trading S.A. в санкционный список. Также в SDN List включен вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике "Роснефти" Дидье Касимиро. Rosneft Trading вменяется в вину несколько "эпизодов" поставок нефти PDVSA, в частности, в Западную Африку и Азию, в период с августа 2019 по январь 2020 года.

Блокирующие санкции не распространяются на саму "Роснефть", подчеркивает OFAC в обновленном списке вопросов-ответов на тему санкций.