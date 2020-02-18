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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 18:08

Въезд граждан Китая в Россию приостановят с 20 февраля

Ограничение не коснется транзитных пассажиров

Въезд граждан Китая в Россию приостановят с 20 февраля
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому с 20 февраля будет временно приостановлен въезд граждан Китая на территорию РФ в частных, учебных и туристических целях, а также в целях осуществления трудовой деятельности.

Об этом сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории РФ.

Решение ранее утвердил штаб, отметили в аппарате.

"С 00:00 местного времени 20 февраля 2020 года временно приостановить пропуск граждан Китайской Народной Республики через государственную границу Российской Федерации, въезжающих на территорию Российской Федерации в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях", - говорится в сообщении аппарата о решениях оперативного штаба.

Новый коронавирус в Китае

Также сообщается, что с 00:00 19 февраля 2020 года будет временно приостановлен прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в РФ в частных и учебных целях гражданам Китая. Кроме того, будет приостановлено оформление приглашений гражданам КНР на въезд в РФ для работы на территории страны и оформление разрешений на привлечение и использование иностранных работников из Китая, уточняется в сообщении штаба.

В сообщении подчеркивается, что решения оперативного штаба в отношении граждан КНР были приняты "в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в КНР и продолжающимся прибытием на территорию РФ граждан КНР".

В аппарате вице-премьера добавили, что решения оперативного штаба были оформлены распоряжением, подписанным премьером Мишустиным.

Ограничение не коснется транзитных пассажиров

Приостановка въезда граждан КНР в РФ из-за ситуации с новым коронавирусом не затронет пассажиров, следующих транзитом через российские аэропорты, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени вторника (19:00 по московскому времени понедельника) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 72 436 человек, умерли 1 868 человек, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

В больницах страны в настоящее время проходят курс лечения 58 016 человек, состояние более 11,7 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 1,7 тыс. человек выздоровели и были выписаны из медучреждений.

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