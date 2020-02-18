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"Аэрофлот" продолжит полеты в КНР, несмотря на приостановку въезда китайцев в РФ

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Аэрофлот" пока не прекращает полеты в Китай, несмотря на приостановку в конце феврале въезда граждан КНР в Россию, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Аэрофлот", как и китайские перевозчики, не прекращает регулярное авиасообщение между РФ и Китаем, китайские авиакомпании ранее отменили лишь чартеры", - сказал собеседник агентства.

Он не исключил, что тем гражданам КНР, кто купил билеты на регулярные рейсы в Россию на даты после 20 февраля, когда вступают в силу ограничения на въезд, стоимость билетов может быть возвращена.

"Скорее всего, граждане КНР, у кого билеты на рейсы после 20 февраля, смогут их вернуть и получить назад свои денежные средства", - сказал источник.

Ранее в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой заявили о приостановке въезда в РФ для граждан КНР после 20 февраля.

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