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Туроператоры попросили у государства 590 млн рублей компенсации из-за коронавируса

Это только фактические прямые убытки компаний

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Ассоциация туроператоров России (АТОР) попросила премьер-министра Михаила Мишустина компенсировать фактические прямые убытки российских компаний, занимающихся организацией выездного и въездного туризма. В обращении АТОР говорится, что они из-за вспышки коронавируса потеряли 450 и 140 млн рублей соответственно.

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В 450 млн рублей в отрасли предварительно оценили потери туроператоров от экстренного вызова туристов из Китая и досрочного прекращения китайских программ. 140 млн рублей - это потери уже оплаченных туроператорами туристических программ, запланированных для туристов из Китая в России на зиму, весну и даже лето.

Компенсировать упущенную выгоду в АТОР пока не просят: "речь идет не о "недополученных доходах" туристических компаний, а об их прямых убытках от форс-мажорной ситуации".

Минтранс уже заявлял, что работающие с Китаем авиакомпании, вынужденные остановить полеты в Китай, рассчитывают на компенсацию со стороны государства фактических потерь и неполученной прибыли, напомнили в АТОР. "Полагаем, что туризм также является одной из отраслей, понесшей колоссальные убытки от форс-мажорной ситуации, связанной с коронавирусом", - говорится в обращении ассоциации. Там отметили, что туроператоры заранее перечислили деньги за перелеты и размещение туристов в Китае, но после отмены этих туров эти деньги они не вернули.

АТОР попросила Мишустина рассмотреть возможность проработки системы возмещения убытков туроператоров за счет субсидий из бюджета. Отрасль готова предоставить чиновникам методику расчета прямых убытков и порядка выплат субсидий, а также предложения по внесению изменений в действующее законодательство в сфере туризма.

19 февраля в АТОР заявили, что российский турбизнес из-за ограничений обмена с Китаем потеряет за два месяца почти 3 млрд рублей, а если ограничения продлят до лета, потери могут превысить 30 млрд рублей.

Ростуризм 24 января рекомендовал российским туристам не ездить в КНР в связи с угрозой заражения и до нормализации эпидемиологической обстановки в стране. Туроператоры и турагентства прекратили продажу туров и к началу февраля вывезли из Китая всех клиентов. Сообщалось, что россияне до лета забронировали около 35 тысяч туров в Китай, которые туроператорам пришлось аннулировать. Власти КНР также в январе запретили выездной туризм.

Также Россия с конца января ограничила въезд организованных китайских туристов по безвизовым спискам, а с 20 февраля прекратила и выдачу виз самостоятельным путешественникам из КНР. Турпоток из Китая в Россию фактически остановился.

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Карантин на Diamond Princess должен продлиться до 19 февраляСША, Канада, Южная Корея, Гонконг и Италия начали эвакуацию своих граждан, которые прошли двухнедельный карантин на круизном лайнере Diamond PrincessОбязательным условиям для эвакуации является отрицательный тест на коронавирусВ понедельник число зараженных коронавирусом на борту судна достигло 454Над эвакуацией 24 итальянцев, среди которых члены экипажа, включая капитана судна, работают министерства обороны Италии, МИД и МинздравАмериканцев, которых на судне было более 400 человек, вывозит на родину чартерными рейсами Kalitta Air. Они будут доставлены на американские военные базы, где им предстоит еще пройти двухнедельный карантин.В то же время японские медики выявили заболевание у более 40 американских граждан, находящихся на лайнере. Они будут проходить курс лечения в японских медучреждениях.В ходе проверки коронавирус был выявлен у находящейся на борту гражданки России. В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения. Всего на борту Diamond Princess находятся 24 гражданина РФ.
Карантин на Diamond Princess должен продлиться до 19 февраля
Хроника 09 января – 21 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Китай АТОР Михаил Мишустин

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