Туроператоры попросили у государства 590 млн рублей компенсации из-за коронавируса

Это только фактические прямые убытки компаний

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Ассоциация туроператоров России (АТОР) попросила премьер-министра Михаила Мишустина компенсировать фактические прямые убытки российских компаний, занимающихся организацией выездного и въездного туризма. В обращении АТОР говорится, что они из-за вспышки коронавируса потеряли 450 и 140 млн рублей соответственно.

В 450 млн рублей в отрасли предварительно оценили потери туроператоров от экстренного вызова туристов из Китая и досрочного прекращения китайских программ. 140 млн рублей - это потери уже оплаченных туроператорами туристических программ, запланированных для туристов из Китая в России на зиму, весну и даже лето.

Компенсировать упущенную выгоду в АТОР пока не просят: "речь идет не о "недополученных доходах" туристических компаний, а об их прямых убытках от форс-мажорной ситуации".

Минтранс уже заявлял, что работающие с Китаем авиакомпании, вынужденные остановить полеты в Китай, рассчитывают на компенсацию со стороны государства фактических потерь и неполученной прибыли, напомнили в АТОР. "Полагаем, что туризм также является одной из отраслей, понесшей колоссальные убытки от форс-мажорной ситуации, связанной с коронавирусом", - говорится в обращении ассоциации. Там отметили, что туроператоры заранее перечислили деньги за перелеты и размещение туристов в Китае, но после отмены этих туров эти деньги они не вернули.

АТОР попросила Мишустина рассмотреть возможность проработки системы возмещения убытков туроператоров за счет субсидий из бюджета. Отрасль готова предоставить чиновникам методику расчета прямых убытков и порядка выплат субсидий, а также предложения по внесению изменений в действующее законодательство в сфере туризма.

19 февраля в АТОР заявили, что российский турбизнес из-за ограничений обмена с Китаем потеряет за два месяца почти 3 млрд рублей, а если ограничения продлят до лета, потери могут превысить 30 млрд рублей.

Ростуризм 24 января рекомендовал российским туристам не ездить в КНР в связи с угрозой заражения и до нормализации эпидемиологической обстановки в стране. Туроператоры и турагентства прекратили продажу туров и к началу февраля вывезли из Китая всех клиентов. Сообщалось, что россияне до лета забронировали около 35 тысяч туров в Китай, которые туроператорам пришлось аннулировать. Власти КНР также в январе запретили выездной туризм.

Также Россия с конца января ограничила въезд организованных китайских туристов по безвизовым спискам, а с 20 февраля прекратила и выдачу виз самостоятельным путешественникам из КНР. Турпоток из Китая в Россию фактически остановился.