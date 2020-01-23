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Депутат-единоросс Грибов назначен замруководителя аппарата правительства

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин двенадцатым заместителем руководителя аппарата правительства России назначил Александра Грибова.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

Ранее премьер внес изменения в подписанное 22 января распоряжение, в котором указывалось, что у руководителя аппарата правительства будет 11 заместителей. Теперь их будет 12.

Грибов являлся депутатом Госдумы от фракции "Единая Россия" и был заместителем председателя комитета по государственному строительству и законодательству.

Грибов - второй замглавы аппарата правительства, перешедший на работу в кабинет министров из Госдумы нынешнего созыва. Ранее заместителем руководителя аппарата был назначен Леонид Левин, занимавший пост председателя комитета думы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заявил, что Госдума может рассмотреть вопрос о досрочном сложении полномочий депутата Грибова после окончания региональной недели.

"Это в любом случае произойдет уже после региональной недели", - сказал Исаев "Интерфаксу" в четверг.

Согласно плану работы Госдумы, следующая неделя является региональной, парламентарии выедут в свои округа для работы с избирателями.

Первое пленарное заседание Думы после региональной недели состоится 4 февраля.

Александр Грибов

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