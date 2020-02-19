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В Оренбурге возбудили второе уголовное дело из-за обрушения моста

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили еще одно уголовное дело после обрушения моста в Оренбурге, которое произошло в начале декабря 2019 года. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе прокуратуры Оренбургской области в среду.

"По материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Конкретные виновные будут установлены следствием", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, 2 декабря 2019 года обрушилось несколько пролетов виадука моста, расположенного на въезде в Оренбург. В результате пострадали два человека, они были госпитализированы.

Региональные власти отмечали, что переправу планово ремонтировали. В момент обрушения на путепроводе находилось два автомобиля: груженный щебнем грузовик и легковушка. По предварительным данным, мост не выдержал веса заехавших на него машин.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ).

Оренбург

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