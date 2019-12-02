Мост обрушился на окраине Оренбурга

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Спасатели выехали на место обрушения моста в районе поселка Кушкуль Оренбургской области, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального ГУ МЧС в понедельник.

В свою очередь, источник уточнил агентству, что "мост в створе улицы Терешковой из-за ветхости не выдержал груженный щебнем самосвал и обрушился". По его данным, пострадали четыре человека, они госпитализированы.

На место выехали оперативные службы. Информация о происшествии уточняется.

В соцсетях очевидцы сообщают, что обрушение моста произошло на окраине Оренбурга, "на Объездной - Терешковой, в сторону колхоза Ленина".